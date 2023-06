Le passeggiate di "Salute in cammino" Questa sera si parte dai giardini Diaz

Prosegue anche a giugno il progetto di promozione dell’attività fisica "Salute in cammino", iniziativa curata da Us Acli Marche, Us Acli provinciale di Macerata, Scuola italiana di camminata sportiva, Green Nordic Walking, col patrocinio del Comune. Si tratta di una camminata di circa un’ora, adatta a persone di ogni età. Si riparte questa sera alle 21.30 dalla Rotonda dei giardini Diaz. Poi venerdì 9 dal piazzale ex Filoni di Piediripa, martedì 13 dal piazzale della chiesa del quartiere Pace, venerdì 16 dalla Rotonda dei giardini, martedì 20 dal piazzale Conad di Collevario, venerdì 23 dalla Rotonda dei giardini, martedì 27 davanti al bar di via Natali a Sforzacosta e venerdì 30 dal piazzale della chiesa di Villa Potenza, sempre dalle 21.30. Si consigliano abbigliamento e calzature comode, una bottiglietta d’acqua e una torcia.