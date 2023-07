Le pedalata dell’Aido nel ricordo di Micucci

di Edoardo Gregori

C’è molto, di più, dietro le semplici pedalate che Michail Speciale e Aido stanno facendo in giro per l’Italia, da Bergamo a Partinico: un messaggio ricco di speranza, generosità e altruismo. Un dono, come ha ricordato lo stesso Speciale, che può e deve trasformare un momento di grande tragicità in un miracolo. Gesto che è diventato realtà per sette persone grazie alla donazione di Andrea Micucci. Infatti, proprio alla memoria del 53enne deceduto qualche settimana fa per un incidente sul lavoro, la cui famiglia ha optato per l’espianto degli organi, è stata dedicata questa tappa del lungo tour di Aido. "Era una persona generosa e un grande appassionato di ciclismo oltre che un amico della famiglia del Gruppo Sportivo Fontespina", lo ricorda Siria Carella. Non è infatti un caso che il piazzale davanti la chiesa di San Carlo Borromeo, da dove è partito il corteo, ieri pomeriggio fosse pieno di biciclette, di compagni, amici e familiari, tra cui l’assessore Roberta Belletti. Così, unito e compatto, il gruppo ha sfilato per Corso Umberto I di Civitanova arrivando al Varco sul Mare dove ha assistito all’inaugurazione della panchina Aido con la scritta “Io dono! non so per chi, ma so perché“. "Quando passerete davanti a questa panchina, magari per una passeggiata, ricordatevi di Andrea e delle persone che lavorano per rendere tutto questo possibile", ha detto l’assessore Barbara Capponi.

Ma il messaggio più forte e commovente della giornata arriva dalla compagna di Andrea, Laura Carota, colei che ha avuto, come ammette, "la fortuna di essergli stata a fianco negli ultimi momenti della sua vita. Di solito a ottobre andavamo a fare un giro in bicicletta nella zona del Chianti – prosegue –. Era un momento bellissimo dove giravamo immersi nel verde delle campagne e circondati all’odore delle vigne. Proprio lì una volta Andrea si girò verso di me dicendomi “Mi scoppia il cuore di gioia“. Ecco, grazie al suo dono, adesso il suo cuore batte ancora e proprio a Siena. Così, la prossima volta che sarò lì, tra i vigneti del Chianti, saprò che lui è con me". Ecco cosa c’è dietro questo lungo Giro D’Italia che ieri, per poche ore si è fermato a Civitanova a rendere onore a chi, grazie al suo altruismo, ha saputo rendere un miracolo realtà.