"Le piante crescono guardando il cielo", il libro di Gianni Corvatta

Nuova presentazione del libro di Gianni Corvatta "Le piante crescono guardando il cielo", oggi alle 17.30 all’Asilo Ricci, nell’ambito dell’appuntamento promosso da Copagri "Agri and the City – Tipicità evo". Interverrà Laura Mocchegiani della biblioteca Mozzi Borgetti. Corvatta, laureato in chimica, si è occupato in qualità di dirigente, prima in campo sanitario poi in quello ambientale della tutela e della salvaguardia della salute e dell’ambiente. Da sempre interessato di botanica e in particolare di piante officinali, ha condiviso questa sua passione con la moglie Antonella Leggi e proprio riprendendo una sua ricerca e per ricordare la sua pioneristica attività di erborista, ha scritto questo libro edito da Giaconi editore.