Le piccole storie di grandi sognatori raccontate dagli alunni

"La collaborazione con le scuole del territorio costituisce per la sezione comunale dell’Avis di Cingoli – rimarca la presidente Floriana Crescimbeni - un aspetto particolarmente rilevante dell’attività di sensibilizzazione e di promozione che viene svolta per un sempre più intenso coinvolgimento verso l’importante gesto della donazione". Questo significativo presupposto ha propiziato il sostegno avisino alla pubblicazione del libro intitolato "Piccole storie di grandi sognatori" elaborato dai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia e dagli alunni delle quinte classi della primaria dell’istituto comprensivo ’Enrico Mestica’. Il volume verrà presentato domani alle 10 nell’auditorium Santo Spirito. Tutti gli insegnanti delle classi coinvolte hanno accolto l’invito della presidente Crescimbeni per realizzare insieme l’opera, coinvolgendo i bambini e gli alunni nel percorso di riflessione sui valori della solidarietà e guidandoli nell’attuazione dell’iniziativa. Durante la prima fase dell’impegno svolta nell’ottobre scorso, nelle classi è intervenuto il disegnatore Luca Pettarelli per la scelta e la rappresentazione di soggetti legati al mondo della donazione del sangue. Poi i piccoli autori hanno discusso, inventato e scritto le loro storie. Ogni gruppo ha scelto cosa produrre e come, quindi fumetti, disegni, racconti hanno concretizzato l’esecuzione del progetto. Oltre a storie riferite all’Avis, altre riguardano l’amicizia, la generosità, la solidarietà: tutte sono connotate dall’immaginifico universo infantile, da sentimenti veri e freschezza delle rappresentazioni. All’incontro, con le autorità cittadine e scolastiche, saranno presenti l’illustratore Pettarelli e la dottoressa Lucia Canafoglia del Centro trasfusionale di Jesi (nella foto insieme alla presidente Avis Cingoli, Floriana Crescimbeni).

Gianfilippo Centanni