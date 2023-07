Le piogge "guastano" i vigneti "La produzione sarà dimezzata"

Coldiretti lancia l’sos peronospora nei vigneti. Si tratta di una malattia fungina della vite che colpisce gli organi della pianta, compresi i grappoli, con conseguente perdita di produzione. "Le continue precipitazioni hanno minato la campagna vitivinicola 2023 – spiegano dall’associazione – con danni tra i filari per la diffusione della peronospora, fungo capace di compromettere la capacità produttiva delle vigne. Da nord a sud della regione nessuna denominazione è rimasta indenne: dal Bianchello del Metauro ai Colli Pesaresi, dal Rosso Piceno e Conero al Verdicchio di Jesi e di Matelica passando per Lacrima, Passerina, Vernaccia e Pecorino. Circa 8000 ettari, oltre la metà della superficie vitata, sono stati colpiti dal fungo".

Attraverso i suoi tecnici, Coldiretti ha stimato una minore produzione del 50%, ma non mancano aziende che hanno raggiunto punte del 70%. "Per i molti giorni di piogge incessanti, le aziende non sono potute neanche entrare in campo per effettuare i trattamenti – prosegue –. Le problematiche maggiori si riscontrano nelle aziende biologiche, uno dei comparti produttivi più importanti delle Marche". La produzione di vino lo scorso anno ha sfiorato 1,4 milioni di ettolitri con quasi il 70% dei grappoli destinato alle produzioni di qualità; Doc, Docg e Igt valgono ben 106 milioni di euro.

"Pur se non con l’impatto catastrofico dell’Emilia Romagna, anche i nostri territori sono stati colpiti da esondazioni e precipitazioni continue, ma al momento ci sono solo pochi comuni della provincia di Pesaro-Urbino tra quelli compresi nel Decreto Alluvione, che prevede aiuti per le aziende coinvolte. Chiediamo alla Regione – conclude Coldiretti – di monitorare l’evolversi di una situazione che rischia di mettere ulteriormente in ginocchio un settore già provato dai rincari delle materie prime e sotto la costante minaccia dei cambiamenti climatici".