Le piscine regionali fanno squadra contro i rincari dell’energia: "Cerchiamo valide soluzioni"

L’unione fa la forza e così, dopo le interminabili chiusure per la pandemia e i successivi, esorbitanti rincari energetici, cinque piscine del maceratese e un totale di 16 società che rappresentano i gestori degli impianti natatori più importanti della regione, hanno costituito ad Ancona l’Associazione gestori piscine Marche. Tra quelle del nostro territorio ne fanno parte l’Asd Pallanuoto Tolentino, il Centro Nuoto Macerata, Il Grillo Civitanova, la Salus Nuoto Matelica e il Team Gest San Severino. Il comitato direttivo è composto dal presidente Andrea Sebastianelli, dal vicepresidente Andrea Garbuglia (Il Grillo) e dai consiglieri Davide Perez, Giorgio Bonfigli, Igor Pace, Mario Foglia (Pallanuoto Tolentino), Mauro Antonini (Centro Nuoto Macerata), Mirko Santoni e Venanzio Aquili (Team Gest). Andrea Garbuglia, già vicepresidente della cooperativa Il Grillo che si occupa della piscina di Civitanova, spiega quali obiettivi si cercherà di perseguire: "Questa realtà nasce con l’obiettivo di favorire l’ottimizzazione della gestione degli impianti natatori dei soggetti aderenti e si propone di rappresentare le istanze a tutti i livelli, inoltre l’intento è di costituire gruppi di studio per ricercare le soluzioni più valide ai problemi di interesse comune e tutelare l’immagine della categoria. Questa unione consentirà di organizzare convegni, seminari, percorsi formativi per diffondere la cultura della corretta gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli natatori. Infine favoriremo la crescita professionale dei soggetti che gestiscono le strutture per migliorare la qualità dei servizi, anche attraverso lo scambio di know how". Non è finita, anzi il 15 febbraio a Bologna si arriverà alla costituzione di un coordinamento tra consorzi di più regioni. "Al momento i temi di interesse strategico – continua Garbuglia – sono l’emergenza energetica, la riforma dello sport e aliquota Iva al 5%, l’efficientamento energetico, strutturale e architettonico del patrimonio impiantistico, la detrazione fiscale per la pratica sportiva e risorse alle Pa per i riequilibri dei piani economici finanziari". Il momento d’altronde è terribile per questo settore, colpito più di tutti dalle chiusure imposte dal governo dal marzo 2020 al maggio 2022, ben 11 mesi di chiusura e 14 di apertura con limitazioni (capienza massima 40% e Green Pass obbligatorio). A ciò si sono aggiunti gli incredibili rincari delle bollette dall’autunno 2021 (lontani dalla guerra) con aumenti che hanno toccato il 300%. Problemi enormi che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle piscine. San Severino ad esempio ha dimezzato gli orari di apertura e in altre province va anche peggio.

Andrea Scoppa