Le poesie di Lara Massaccesi

Oggi alle 17.30, quinto e ultimo appuntamento della rassegna culturale "Libri nel Mare d’Autunno", nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati. Stavolta la protagonista dell’incontro sarà la giovane recanatese Lara Massaccesi, che presenterà il suo libro "Vuoto di donna". Si tratta della prima raccolta di poesie scritta da Massaccesi, classe ‘98, e laureata all’Accademia di Belle Arti di Macerata. "Alcuni ritengono vuoto ciò che si presenta privo di contenuto, una definizione piuttosto riduttiva – spiega l’autrice in merito al suo volume –. Il vuoto è spazio, in quanto tale è pieno di possibilità. Possiamo scegliere se considerare il solco di una ferita come uno spazio abbandonato, o una crepa nel terreno dove piantare semi di poesia. Ogni ferita ha un altissimo potenziale di bellezza, ed è molto più vicina al centro della terra di quanto non lo siano le zolle in superficie".