Le poesie di Maria Assunta Canaletti rivivono in un libro gratuito di Avis, Aido e Come ginestre

In un libro che verrà distribuito gratuitamente da Avis, Aido e "Come ginestre", rivivono le poesie di Maria Assunta Canaletti, civitanovese che ha dedicato la vita al volontariato. Canaletti è venuta a mancare il 30 marzo per una malattia. Sono state le sue colleghe, volontarie delle tre associazioni sopracitate, insieme con il giornalista e amico di Canaletti, Adolfo Leoni, a raccogliere tutti suoi i componimenti poetici e riorganizzarli in un lavoro complesso e certosino. Ieri la presentazione a Palazzo Sforza.

"Ho conosciuto Assuntina – ha detto Leoni, autore della prefazione del libro – sei o sette anni fa. Ci incontravamo spesso, era una persona bella dentro e fuori. Le piaceva andare al significato profondo delle cose. Assuntina non componeva soltanto testi, ma anche amicizie, legami, relazioni". All’incontro hanno partecipato anche i due figli di Canaletti, Christian ed Eleonora Ciribè, quest’ultima ha tenuto a ringraziare coloro che si sono spesi alla pubblicazione di "E io chi sono?". "Pubblicare questo libro era il suo sogno – ha rivelato Ciribè – e voi avete il merito di averlo fatto. Vi ringrazio di cuore". Anche l’assessore ai Servizi sociali, Barbara Capponi, ha espresso belle parole. "Oggi è un giorno felice e pieno di nostalgia. In questo volume – ha spiegato – c’è la poesia scritta l’ultima notte, prima che Assuntina ci lasciasse. Assuntina era gioia di vivere ed energia allo stato puro".

Amerina Orioli, presidente di "Come Ginestre" ha detto che "il titolo del libro trae spunto da un verso del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e i suoi versi ora entreranno nei ricordi delle persone care che non la dimenticano. Il dono della scrittura lo ha tramandato alla nipote, premiata nei giorni scorsi per un componimento poetico dedicato al nonno. Un ringraziamento particolare va Mariella Ranieri per la meticolosa revisione".

Chiara Cesaretti di Avis ha invece ricordato le doti di creatività che Canaletti metteva al servizio dell’associazione. In sala anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni che ha reso omaggi agli autori dell’iniziativa. Il volume sarà donato dalle associazioni in occasione di varie iniziative.