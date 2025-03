Le prelibatezza portorecanatesi conquistano la fiera

Il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini ha partecipato, ieri, all’inaugurazione della 33esima edizione di Tipicità a Fermo, la manifestazione dedicata alle eccellenze territoriali ed enogastronomiche delle Marche. Per l’occasione, all’interno dello stand portorecanatese sono state messe in mostra due gustose e prelibate ricette della tradizione cittadina: il brodetto e il "pa nuciatu".

"Siamo orgogliosi di partecipare a questa importante vetrina, un’opportunità unica per valorizzare le nostre tradizioni e il territorio – ha dichiarato il sindaco Michelini –. Con il nostro brodetto De.co diamo voce ai sapori autentici della nostra comunità. Un ringraziamento speciale ad Angelo Serri e a tutto lo staff di Tipicità per l’attenzione alle nostre eccellenze, contribuendo a dar loro visibilità. Oltre al brodetto, in questi giorni presenteremo con entusiasmo un’altra specialità della nostra città: il pa nuciatu, espressione della nostra cultura culinaria".

Era presente allo stand del Comune di Porto Recanati anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta (nella foto con il sindaco), madrina del festival che ha elogiato l’alto valore dei prodotti della cittadina costiera.