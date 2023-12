Le premiazioni del Coni. Campetella fa ancora centro: sua la stella d’oro per meriti sportivi

Un pomeriggio di festa e premiazioni quello trascorso alla Domus San giuliano, dove sono stati consegnati riconoscimenti alle più meritevoli figure sportive della provincia. Fabio Romagnoli, delegato del Coni Macerata, ha aperto la serata ricordando che la provincia è, secondo il Sole 24ore, "la prima provincia per indice di sportività della regione", elencando vari interventi strutturali in ottica sportiva come l’ammodernamento dello stadio della Vittoria, di due pattinodromi, inaugurazioni di campi di hockey su prato e da calcetto otre che uno da bocce e di un palazzetto dello sport. In più, nell’anno trascorso, tante manifestazioni sportive organizzate in provincia, come la ultramaratona da 100 kilometri o i campionati di Mountain bike. Una provincia che vive lo sport a 360 gradi. Fabio Luna, presidente regionale Coni: "Al termine del 2023, lo sport ha regalato soddisfazioni immense. Non è mai successo lo sport italiano vincesse come negli ultimi anni. In questo successo c’è tanto della nostra regione. Sinergie tra enti locali e federazioni fanno bene", facendo poi riflettere i presenti sul valore dei premi e dei riconoscimenti e sulle difficoltà che le società sportive affrontano da anni tra pandemia, guerra, caro energia e riforme. "Abbiamo speso 12 milioni di euro in tre anni sullo sport", ha ricordato tra le premiazioni l’assessore del comune di Macerata Riccardo Sacchi, "investitore sullo sport è investire sulla salute".

Ad essere premiato con la stella d’oro al merito sportivo è stato Ivano Campetelli. Le stelle d’argento sono state Guido Andrenelli, Doriano De Minicis, Pavio Migliozzi e Vittorio Sampaolo. Le stelle di bronzo Tiziana Ferretti, Cristiana Mazzaferro, Luciano Milani, Luca Scocco, il circolo tennis di Civitanova e il circolo Vela di Porto Recanati. Le medaglie d’argento al valore atletico sono state Fabio Balaso, Jiri Kovar, Danny Sargoni; le medaglie di bronzo, a Michele Antonelli e Lorenzo Veroli. Il premio Coni del comitato regionale è andato alla cestista Emma Giachetti. I diplomi al merito sportivo del comitato provinciale a Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Nicola Zara, Diego Dolcini, Matteo Iurisci, Marco Monaldi, Cristina Grufi, Vittoria Zallocco, Anna Piergentili, Abramo Antonicelli, Giulio Pellizzari, Thomas Crucianelli, Arianna Zanconi, Patrizio Piccini, Giovanni Federici e Leonardo Stacchiotti oltre che al CUS Camerino, alla Bocciofila Maceratese, alla ginnastica Virtus Pasqualetti, alla Polisportiva di Cingoli per la pallamano, all’hockey club Mogliano, alla Hockey Potenza Picena, alla Matelica calcio 1921, Futsal Potenz Picena, alla U.s. Recanatese 1923, alla Ruzzola polverina e alla squadra di tennis della provincia di Macerata. Il pennino d’oro è andato al giornalista Gianfilippo Centanni, da anni nostro validissimo collaboratore.