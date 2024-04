Le prestazioni erogate in regione. Sono misere la metà delle pensioni

Sono 536.919 le prestazioni pensionistiche e assistenziali attualmente erogate dall’Inps nelle Marche: 301mila pensioni di vecchiaia (il 56,2% del totale), 24mila pensioni di invalidità (4,6%), 110 mila pensioni ai superstiti (20,5%), 14 mila pensioni/assegni sociali (2,7%) e 86mila prestazioni a invalidi civili (16%). Pertanto, le prestazioni di natura previdenziale sono l’81,3% del totale, mentre quelle di naturale assistenziale sono il 18,7%. E’ questo il quadro che emerge dai dati dell’Osservatorio Inps sulle pensioni vigenti nel 2024 (escluse le gestioni dei lavoratori pubblici), elaborati dall’Ires Cgil Marche.

E sono pensioni povere. L’importo medio mensile delle pensioni è di 956 euro lordi, con valori medi che variano dai 1.244 euro delle pensioni di vecchiaia ai 489 euro delle pensioni agli invalidi civili. Considerando il complesso delle gestioni delle pensioni di vecchiaia, tra le venti regioni le Marche si posizionano nel basso della classifica, visto che vanno peggio solo Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise. Nella nostra regione 303mila prestazioni pensionistiche, il 56,5% del totale, sono inferiori a 750 euro al mese (53,7% la media nazionale): dunque, circa 6 pensioni su 10 registrano un importo inferiore alla soglia della povertà.

Entrando nel dettaglio delle pensioni di vecchiaia, nella nostra provincia (come in tutte le Marche) l’importo medio mensile è di 1.258 euro, inferiore di 210 euro rispetto alla media nazionale (1.468 euro) e di 224 euro rispetto a quella del centro Italia (1.482 euro). Significativa in particolare, la differenza negli importi delle pensioni dei lavoratori dipendenti che, in provincia i Macerata sono di 1.539 euro, cioè 170 euro in meno rispetto alla media nazionale (1.709) e 264 euro in meno rispetto alla media delle regioni del Centro Italia.