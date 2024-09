"Le priorità: ridurre le inefficienze e potenziare le cure domiciliari"

Definisce "positivo" l’impatto con il territorio e promette "un impegno mirato, in un primo momento, all’acquisizione delle conoscenze e successivamente allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi" con l’obiettivo di "mettere in campo nuove progettualità per migliorare accessibilità e fruibilità dei servizi sanitari". Paole del nuovo direttore del distretto di Civitanova, Pier Daniel Ruggiero (nella foto), che ha preso servizio dopo aver vinto il concorso indetto successivamente al pensionamento di Gianni Turchetti. Ruggiero proviene dall’Asl Umbria 1, dove era responsabile dal 2018 dell’unità operativa distrettuale del centro salute di Gubbio, ha 48 anni e origini campane. Laureato in medicina all’Università di Perugia, con specializzazione in igiene e medicina preventiva, vanta una lunga esperienza in ambito distrettuale come dirigente medico nel distretto Alto Chiascio, in particolare nei centri salute di Gualdo Tadino e Fascia Appenninica.

Nel tracciare le priorità per un distretto parla di "ridurre al minimo disagi e inefficienze, cercando di puntare sull’appropriatezza. Fondamentale è potenziare le cure domiciliari, garantire una sanità di prossimità, in modo da ridurre gli accessi inappropriati in ospedale, attraverso interventi mirati a domicilio del paziente, attraverso la realizzazione di Pdta specifici, potenziando l’integrazione ospedale-territorio e favorire interventi di medicina di iniziativa". In quest’ottica vede nelle case e negli ospedali di comunità "una grande opportunità per il territorio. Le case di comunità saranno un presidio di prossimità nel quale il cittadino può trovare, in una sola struttura, più servizi per avere risposte più rapide e efficaci. L’ospedale di comunità svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero, con lo scopo di evitare ricoveri impropri e/o di favorire dimissioni protette in luoghi più adatti al prevalere di bisogni sociosanitari e di stabilizzazione clinica, oltre al recupero funzionale e dell’autonomia".

"Crediamo che Ruggiero possa svolgere un ottimo lavoro al servizio della popolazione del distretto di Civitanova" dichiara il direttore generale dell’Ast Macerata Marco Ricci.