Le ragazze del Cantiere DanzArte fanno il pieno di premi

Ha fatto incetta di premi il Cantiere DanzArte asd di Tolentino, sotto la direzione artistica di Vanessa Orlandi, all’ottava edizione di "Città in Danza", tappa della rassegna nazionale di scuole di danza organizzata dalla Uisp, in scena al teatro Vaccaj domenica scorsa.

Per la categoria Junior hanno partecipato: Beatrice Santecchia. Emily Passarini. Viola Piermattei. Linda Maiorino, Anastasia Pettinari, Ingrid Lenberg, Arina Kronova. Anita Bartolomei. Emma Fiorgentili, Sofia Ansovini, Natalia Cesolari, Giorgia Bocci e Siria Balzano, con la coreografia di danza contemporanea "Connessioni" di Beatrice Castelli. E hanno vinto la borsa di studio per lo stage di danza di Mezza estate.

Per la categoria Open c’erano Agnese Cervelli, Alice Gasparini, Aurora Alfei, Giulia Nardi, Emidia Cacciani. Hanno partecipato con "Deep" assolo danza contemporanea, interprete Emidia Cacciani, e con "Anfitrite", gruppo contemporaneo, entrambe le coreografie della Castelli; hanno portato a casa tutti e quattro i premi in palio per la categoria: Premio "Città di Tolentino 2025", Miglior tecnica, Miglior espressività, Migliore coreografia e Miglior assolo. Oltre a due borse di studio.

Infine Agnese Cervelli, Alice Gasparini e Rachele Eleonori sono salite sul palco con "You & Me" gruppo Hip Hop, coreografia di Johara Castellucci; hanno vinto una borsa di studio per lo stage XM Hip Hop Camp. Grande la soddisfazione delle docenti e della direttrice Orlandi.