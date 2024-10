Le reazioni nel centrodestra: "Non ci saranno ripercussioni"

C’è chi si sorprende, chi prende tempo prima di pronunciarsi e chi pensa che non modifichi gli equilibri nella maggioranza la presa di posizione dei componenti della lista Parcaroli che hanno cambiato il nome in Pensiero e Azione. "Un po’ – osserva Barbara Antolini, coordinatrice di Forza Italia – sono rimasta stupita anche dalla dichiarazione di “essere pronti a dialogare con la maggioranza, ove ce ne siano le condizioni“. Ma quali sono le condizioni? Noi finora abbiamo lavorato assieme, condotto insieme delle battaglie quando c’è stato Settimi come coordinatore e da parte nostra c’è sempre la massima disponibilità a portarne avanti altre". I consiglieri della lista in appoggio al sindaco hanno lamentato una mancanza di considerazione. "Hanno due assessori (Iommi e Cassetta) e questo loro gesto potrebbe metterli in difficoltà. Anche noi come Forza Italia, come del resto anche le altre forze di maggioranza, ci siamo a volte adeguati alla politica". L’assessore Katiuscia Cassetta non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul cambiamento di nome della lista Parcaroli e sulle eventuali conseguenze. "Io – dice invece l’assessore Silvano Iommi – non credo che ciò cambi l’appartenenza al campo del centrodestra di questa lista di cui non faccio parte e non so quali siano le scelte operative. Ritengo che tutto ciò non abbia ripercussioni sulla tenuta della maggioranza, c’è una dialettica in corso tra le forze politiche. L’importante è che il centrodestra resti unito perché solo in questo modo è possibile vincere e dare ancora molto allo sviluppo della città". Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo di Fratelli d’Italia, non si dice meravigliato del cambiamento del nome. "Era difficile mantenere il collegamento con Parcaroli, perché lui è ora parte integrante della Lega. Questo gruppo si è slegato dal nome ma non dalla coalizione del centrodestra, perché se ciò non dovesse verificarsi potrebbero mettere in difficoltà i loro rappresentanti nella giunta comunale. Hanno mantenuto il nome dell’associazione distaccandosi dal nome Parcaroli per il futuro, ma oggi non mi sembra che vogliano fare un passo per votare a seconda dei casi". Aldo Alessandrini, capogruppo della Lega, ha chiesto tempo prima di rilasciare commenti.

Lorenzo Monachesi