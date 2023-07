"Le recinzioni contro i lupi possono restare vuote"

"In un’ottica di collaborazione fra enti, intendo fornire chiarimenti sull’interpretazione corretta dell’articolo 3, comma 13, del regolamento comunale di polizia rurale. Interpretazione che deve necessariamente partire dagli obiettivi di fondo per cui è stato emanato: disciplinare in maniera ordinata e chiara tutti gli aspetti legati ai pascoli e alle attività degli allevatori salvaguardando sia le loro esigenze che i diritti di uso civico". La sindaca di Ussita, Silvia Bernardini, risponde al Comando Regione Carabinieri Forestale Marche sul caso degli allevatori multati. I forestali avevano elevato sanzioni per aver individuato recinzioni mobili contro i lupi vuote. E gli allevatori ussitani, i giorni scorsi, hanno lanciato un sos alle istituzioni, inclusi i ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente, per una soluzione facendo leva sul fatto di voler proteggere il bestiame (in pecore e asini) dai lupi con strumenti di prevenzione. La questione è arrivata anche alla Camera dei deputati. "Generalmente – spiega il sindaco – gli allevatori installano la recinzione il giorno precedente per portarvi gli animali il giorno successivo. Questa prassi dipende dalla circostanza che installare la recinzione comporta un tempo significativo; se contestualmente all’installazione della recinzione, gli allevatori dovessero anche trasportare gli animali per evitare di lasciare vuote le reti, si creerebbe un ampio lasso di tempo in cui, di fatto, il bestiame resterebbe allo stato brado, esposto a rischi di predazione. Con rischi ulteriori legati alla compresenza negli stessi pascoli di animali e turisti, soprattutto d’estate". La Bernardini evidenzia che il termine "giornaliero" dell’articolo 3 è da intendersi come "temporaneo", con necessità che le recinzioni debbano essere smontate entro un breve lasso di tempo dalla loro installazione e montate altrove, "non escludendo tuttavia la temporanea circostanza che possano rimanere vuote per un breve periodo, in attesa che vengano trasportati al loro interno gli animali, magari il giorno successivo all’installazione". L’obiettivo di fondo è dare la possibilità agli allevatori di "posizionare le recinzioni in via temporanea per difendere i capi di bestiame dai lupi".

Lucia Gentili