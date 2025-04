Le regole del codice della strada spiegate ai giovani

Nelle classi prime si è tenuta una lezione di educazione stradale. A spiegare le regole, specie quelle per i pedoni e per i ciclisti, è venuta Denise Mantovani, ispettrice capo del servizio di Polizia municipale di Montecosaro. Oltre a chiarire il diverso significato dei segnali stradali, tramite un grande cartellone, l’Ispettrice ha spiegato come comportarsi al meglio anche in ambienti relativi alla scuola come lo scuolabus. L’obiettivo era di mettere in evidenza la necessità di essere cittadini consapevoli e di sapere come comportarsi quando ci si trova per strada, ad esempio se si fa un giro in bici da soli o con la famiglia. Per lei, pure quando si è più piccoli si può dare il contributo per rispettare le regole stradali ed essere in futuro persone civili e migliori. Per aiutare l’apprendimento delle informazioni spiegate, la vigilessa ha fatto fare un quiz su quanto spiegato per verificare se tutto fosse stato compreso chiaramente. La maggior parte ha risposto in maniera corretta dando soddisfazione alla vigilessa. Infine Denise ha consegnato ai ragazzi un "Attestato di partecipazione al corso di educazione stradale" dove è scritto " Ricorda sempre: non è bravo chi usa la strada spericolatamente, ma chi conosce, rispetta e applica le regole della Circolazione stradale". A detta dei ragazzi è stata un’esperienza utile, interessante ed istruttiva da condividere con gli amici e con le famiglie.

Leonardo Lazzarini 2ªA in collaborazione con alunni delle classi prime