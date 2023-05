Le ricette social di Martina in un libro "La cucina sta diventando un lavoro"

di Andrea Scoppa

Quando un problema fa nascere una opportunità e lo scoppio di una passione tanto sorprendente, quanto capace di aprire scenari interessanti. È la storia di Martina Capriotti, classe 1990 di Monsampolo del Tronto e laureanda in Giurisprudenza all’Università di Macerata. La studentessa ha appena pubblicato un libro dal titolo "Feat in the city" edito da 99Edizioni e a breve lo presenterà proprio nel capoluogo. Il volume è centrato sulle ricette che la stessa Capriotti ha creato negli anni e che l’hanno resa popolare su Instagram, tanto da avere oltre 75mila followers nella pagina F_eat.in.the.city. Martina si è avvicinata al mondo della cucina unicamente per colpa di un dispetto del fato. Quasi un’offesa verrebbe da dire considerando il dna: "La mia famiglia ha una ditta di farina – spiega la Capriotti – e io fin da piccola ci sono sempre stata a contatto, mi buttavo sui sacchi… Poi da qualche anno ho iniziato a essere intollerante al glutine oltre che al lattosio. È stato un grosso fastidio. Siccome non mi piacevano i prodotti senza glutine che puoi comprare e siccome sono parecchio golosa, sono stata obbligata a inventarmi qualcosa. Non mi ero mai interessata alla cucina prima".

I genitori l’avranno aiutata...

"Loro e mia sorella hanno fatto da cavie inizialmente. Ho voluto fare di testa mia con prove, calcoli e studiando libri. Nel periodo della pandemia, stando maggiormente dentro casa, diciamo che mi sono specializzata".

Il libro cosa tratta?

"Le ricette sono focalizzate soprattutto su colazione e dolci, però c’è anche qualche idea che riguarda il salato. Considera che molte sono ricette a basso indice glicemico e quindi utili per esempio agli anziani. Se devo dire la mia preferenza, la ricetta a cui sono più legata è quella con la zucca".

Insomma da un problema è nata una vetrina social e magari un lavoro?

"Il guadagno non è rilevante al momento, ma è vero che sta diventando un lavoro e nei post ci sono anche sponsorizzazioni di prodotti che uso. Al di là di questo, a spingermi a preparare ricette e a scrivere il libro sono state altre cose, ad esempio la grande gratificazione che ricevevo quando qualcuno mi ringraziava perché avevo risolto dei dubbi. Sono felice se posso contribuire ad aiutare persone che hanno scoperto di essere intolleranti a prodotti alimentari".