"Le risorse ci sono: basta bugie"

di Giorgio Giannaccini

"Basta con le bugie della giunta Michelini, che continua a dire di non avere sufficienti risorse per poter intervenire sui problemi della città, a causa della nostra precedente gestione economica. E’ tutto falso: in realtà abbiamo lasciato a loro circa 400mila euro dall’avanzo di amministrazione e poi un altro milione e 600mila dal bilancio consuntivo 2021". Lo hanno affermato ieri, in una conferenza, i consiglieri comunali di Centrodestra Unito, Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, rispettivamente ex vicesindaco ed ex assessore al bilancio, attaccando così l’attuale amministrazione di Porto Recanati.

"E’ ormai trascorso quasi un anno e mezzo della nuova amministrazione, direi che è finito sia l’apprendistato che il rodaggio – ha detto la Ubaldi -. Fino a pochi giorni fa, diversi concittadini ci hanno riferito di aver chiesto appuntamenti, in modo particolare con il sindaco ma non solo, e di aver atteso anche mesi prima di ottenerli. Quando hanno prospettato il loro problemi la risposta è stata ‘Non posso prometterti niente, ne devo parlare in giunta, sai non ci hanno lasciato soldi e la struttura interna è un macello’. Senti uno, due, tre, abbiamo deciso di mettere nero su bianco dati incontrovertibili, come i numeri da loro stessi dichiarati, lasciando a tutti il commento".

Quindi, la Sabbatini è andata nello specifico. "A ottobre 2021, nel momento dell’insediamento del sindaco Andrea Michelini, si è ritrovato con 400mila euro che avevamo lasciato dal fondo dell’avanzo di amministrazione libero, per le spese correnti una tantum – ha osservato l’ex assessore Sabbatini -. E di questi, 260mila euro li hanno messo in economia, non impiegandoli. Mentre, a giugno 2021, la giunta Michelini ha approvato il bilancio consuntivo, che derivava perlopiù dalla nostra gestione (quasi 10 mesi in quell’anno). Avevano a disposizione nell’avanzo di amministrazione 1.606.183,99 euro e ne hanno usati 1.574.682,61. Senza contare i fondi derivanti dai bandi regionali ottenuti, che hanno ereditato dal nostro precedente lavoro. Inoltre, si trovano in mano altri finanziamenti come il Pnrr, di cui noi non abbiamo mai disposto. E’ vero, hanno subito i rincari energetici, ma li hanno potuti pagare grazie pure agli avanzi del fondone Covid, che noi non avevamo sperperato".

Perciò, in coro, l’ex sindaco Rosalba Ubaldi e l’ex assessore Angelica Sabbatini chiedono "all’amministrazione comunale di non raccontare più bugie, perché hanno le gambe corte e anzi abbiano a cuore maggiormente le esigenze della nostra città".