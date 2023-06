Le romanze di Filippo Marchetti e una sua intervista impossibile

Oggi pomeriggio Bolognola celebra il suo figlio più illustre, Filippo Marchetti, uno tra i più importanti musicisti dell’Ottocento cui proprio il piccolo comune dei Sibillini dette i natali.

Alle 17,30 a Palazzo Primavera, il sindaco Cristina Gentili presenterà l’iniziativa, articolata in due

momenti: uno musicale ed uno “giornalistico”. Dopo una introduzione di Lamberto Lugli, direttore d’orchestra ed autore di tre monografie sul compositore di Bolognola, il mezzo soprano Frédérique Willem, diplomata con il massimo di voti in canto al conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo, canterà alcune romanze di Marchetti e un breve estratto dall’opera "Romeo e Giulietta", accompagnata al pianoforte dal Maestro Fabrizio Ottaviucci. Nell’intermezzo l’avvocato e giornalista-pubblicista Giuseppe De Rosa, grande appassionato di storia locale, dialogherà in una sorta di "intervista impossibile" con Filippo Marchetti, impersonato per l’occasione da Lamberto Lugli.

Filippo Marchetti nacque a Bolognola il 26 febbraio 1831 e mostrò sin da bambino un interesse non comune per la musica. Diplomatosi in armonia e composizione a Napoli, debuttò a Torino con "Gentile da Varano", il cui libretto era stato scritto dal fratello Raffaele, senatore del Regno. La sua arte ebbe una impennata di stile e di gloria nel 1869 con il "Ruy Blas" che, dalla Scala di Milano, fece il giro di tutti i teatri del mondo e sempre riscuotendo applausi a scena aperta. A Camerino il Ruy Blas fu dato per la prima volta nel 1881 e al maestro, vivente, fu intitolato il teatro, chiamato prima "La fenice". Ritiratosi dalla composizione melodrammatica, Filippo Marchetti si dedicò alla scuola e alla musica da camera e per venti anni, fu prima presidente e poi direttore dell’Accademia di Santa Cecilia.

Filippo Marchetti morì a Roma il 18 gennaio 1902, nello stesso giorno in cui a Bucarest trionfava ancora una volta il "Ruy Blas". Dal 13 gennaio 1952 le sue spoglie riposano, insieme a quelle dei familiari, nella tomba privata della villa di Gallazzano, in comune di Pievebovigliana.

Alessandro Feliziani