Le ruspe ai giardini Diaz: "Nuovo look entro l’estate"

"Partiamo da lunedì prossimo ai giardini Diaz, che per l’estate avranno un nuovo volto, poi toccherà agli altri parchi". L’assessore Paolo Renna parla dei lavori di riqualificazione che toccheranno quattro aree verdi cittadine: giardini Diaz, Sasso d’Italia, il giardino Micheletti alle Vergini e Fontescodella. È stata recintata l’area dei giardini dove sono già arrivati i mezzi. "I giochi saranno rinnovati, miglioreremo l’area picnic e lettura. Sistemeremo la piantumazione vicino ai vialetti che saranno modificati per evitare che l’acqua ristagni e che il verde possa essere danneggiato come è successo, proprio per questa ragione toglieremo le piante ammalorate che sostituiremo con altre".

E ancora. "Nell’area giochi dei giardini ci sarà una pavimentazione di gomma colata e saranno rifatti i percorsi pedonali". L’area è già stata transennata e sarà interdetta durante i lavori. "Dopo – aggiunge l’assessore – toccherà all’area verde Geppino Micheletti del quartiere Vergini, poi Fontescodella e infine il Sasso d’Italia". Questi interventi rientrano nei fondi del Pnnr "Rigenerata Macerata Go Green" relativo alla riqualificazione di grandi aree verdi urbane per un importo complessivo di un milione e 696mila euro. "Nel parco di Fontescodella – spiega Renna – provvederemo a riqualificare l’area giochi, l’illuminazione e i vialetti. Sarà potenziato il sistema di illuminazione e recuperato il campetto da calcio, anche per evitare che si giochi ai giardini Diaz. I due parchi saranno collegati attraverso i sottopassaggi che sono stati rifatti, illuminati e saranno videosorvegliati. Sarà smantellata l’attuale area riservata ai cani e il nuovo sgambatoio sarà ricavato vicino al campo di calcio in un’area piantumata e in piano".

Le altre zone al centro della riqualificazione sono il Sasso d’Italia e i giardini Micheletti. "Nel primo saranno sistemati i vialetti che erano deteriorati, i due parchi avranno una nuova illuminazione e al Micheletti ci sarà anche un’area fitness". È un lavoro che parte da lontano. "Il primo passo – ricorda Renna – è stato fare una foto sui parchi. Abbiamo poi coinvolto i frequentatori e dalle loro osservazioni abbiamo saputo che i giardini Micheletti avevano bisogno di una maggiore illuminazione e piante; a Fontescodella la criticità è rappresentata dai giochi rovinati e dalle ridotte dimensioni dell’area skate che abbiamo deciso di raddoppiare". L’assessore svela di avere un sogno: "Penso al parco di via Spalato: una zona molto frequentata che entro fine mandato vorrei rendere ancora più inclusiva".