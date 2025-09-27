Le ruspe restano ferme nei villini demoliti

Non si sbloccano i lavori nei cantieri edili di viale Vittorio Veneto, l’ex villa Paolini e l’ex villino Cingolani. Gli interventi erano stati provvisoriamente fermati dal Tar, che ha accolto i ricorsi presentati da residenti della zona e disposto controlli sui progetti rilasciati dall’ufficio tecnico del Comune di Civitanova che, nello specifico, aveva già approvato i Piani Casa per la demolizione delle strutture con ricostruzione al loro posto di palazzi di cinque piani.

Il Tar aveva accolto l’istanza di sospensione cautelare dei permessi di costruire impugnati, e disposto alcune verifiche da parte del responsabile dello Sportello unico edilizia del Comune di Ascoli Piceno, assegnando le tempistiche per la trasmissione di una relazione. Ieri, la camera di consiglio del tribunale amministrativo regionale ha rilevato che le relazioni tecniche non risultano depositate, inoltre nemmeno risulta comunicata la data fissata per l’inizio delle operazioni peritali, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo.

Detto questo, il Tar ha rinviato tutto al prossimo 6 novembre e i lavori nel frattempo restano fermi.

Bocciato, intanto, dalla giunta il progetto del Piano casa presentato per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio di via Trento ai numeri 10 e 12, davanti alla bar Torrefazione, nel cuore del Borgo marinaro. L’esecutivo si è diviso al momento del voto: hanno detto no alla proposta il sindaco Fabrizio Ciarapica e gli assessori Ermanno Carassai, Roberta Belletti e Giuseppe Cognigni, si sono astenuti Claudio Morresi e Barbara Capponi, uscita dall’aula, assente Francesco Caldaroni. Il progetto riguardava un immobile a cui il piano particolareggiato di quel comparto assegnava una tipologia di intervento legata alla ristrutturazione. Con il Piano casa il proprietario ha chiesto la possibilità di demolire l’edificio, che oggi si sviluppa su un solo piano, per ricostruirne uno nuovo con un locale a destinazione commerciale al piano terra più due piani superiori per ospitare appartamenti. Dopo l’istruttoria della Provincia di Macerata e dell’Ufficio tecnico di Civitanova è stato rilevato che "seppur a livello tecnico – è scritto agli atti – la proposta risulti correttamente applicabile, diverge sostanzialmente dai presupposti alla base del nuovo Piano particolareggiato del Borgo marinaro, volto al mantenimento delle linee di gronda esistenti e dei volumi presenti". Da qui la decisone della giunta di non approvare il progetto di via Trento.

Lorena Cellini