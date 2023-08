Le sbarre restano alte mentre passa il treno

Passa il treno ma non si abbassano le sbarre. Per fortuna in quel momento però non transitava nessuno, altrimenti poteva esserci la tragedia. È successo lunedì mattina, intorno alle 9, in strada del Casone, una zona trafficatissima e di collegamento tra la zona sud di Civitanova e l’area commerciale. A ritrovarsi il treno davanti, senza sbarre abbassate, un cittadino.