"Le Scemette" all’Annibal Caro

Nuovo appuntamento al teatro Annibal Caro sabato alle 21.15 con il "Teatro di primavera" con il cabaret de Le Scemette in "Sketch in the city - Il bello tra virtù e nonsense", direttamente da Zelig. Nel loro ultimo esplosivo spettacolo, le sei attrici (Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma, Alessandra Sarno) propongono nuovi sketch comici sulla scia della migliore tradizione teatrale e mettono in scena in modo satirico, irriverente e politicamente scorretto, la vita quotidiana delle donne. I biglietti per Le Scemette sono acquistabili sul circuito Ciaotickets, alla biglietteria del teatro Rossini, che sarà aperta oggi dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12 e alla biglietteria del teatro Annibal Caro domani, dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo, dalle 18.30. Info 0733812936.