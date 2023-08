Le scosse 7 anni fa

Il 24 agosto del 2016 la terra cominciò a tremare in tutto il centro Italia. Alle 3.36 un terremoto di magnitudo 6.0 devastò l’Ascolano e alcune zone del Lazio, causando oltre trecento vittime. Il sisma provocò grossi danni anche nel Maceratese, in particolare nell’entroterra. A quella tremenda scossa ne seguirono altre a ottobre. Sette anni dopo la ricostruzione è tutt’altro che completata: inefficienze e burocrazia hanno rallentato pesantemente la ripartenza dei territori del cratere. Questi i numeri per quanto riguarda le Marche: richieste di contributo presentate 16.268, concesse 10.597. Importo richiesto 7,57 miliardi di euro, importo concesso 4,67 miliardi importo liquidato 2,27 miliardi. Cantieri avviati 10.597, cantieri conclusi 5.810.