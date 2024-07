"Le sedie per disabili mai arrivate"

"Sedie Job per i disabili, dal Comune di Civitanova solo propaganda. Quando saranno consegnate davvero?" È lo sfogo dell’imprenditore balneare Stefano Battistelli, gestore dello chalet "Caribean", che si trova sul lungomare nord. Battistelli commenta quanto comunicato da palazzo Sforza alcuni giorni fa, cioè l’arrivo di 13 nuove sedie job destinate per i diversamente abili, acquistate grazie a un finanziamento regionale tramite il progetto "Marche for All".

"Siamo felici di aggiungere elementi di grande inclusività alle nostre spiagge. Grazie a queste sedie job e alle passatoie, sempre più stabilimenti saranno dotati di questo strumento che consente alle persone con difficoltà di movimento di spostarsi con più facilità e di fare il bagno. La nostra accoglienza turistica si sta sempre più direzionando verso l’accessibilità e l’inclusività, come testimoniato anche dalla recente conferma della Bandiera Lilla", aveva detto il sindaco Fabrizio Ciarapica nella nota.

La realtà che Battistelli tiene a raccontare è però diversa. "Da un paio di stagioni – afferma l’imprenditore balneare – sollecito gli amministratori del Comune affinché venga messo a disposizione questo importante strumento per i diversamente abili, ma non ancora non si vede nulla. Quando saranno realmente consegnate le sedie? Nel mio chalet, ogni estate è presente una colonia di disabili della cooperativa “Il ciclamino“ di Corridonia, e ne hanno bisogno". Il gruppo è formato da 14 ragazzi, che necessitano di tre sedie job: per il momento una è stata messa a disposizione dallo stesso Battistelli, le altre sono state acquistate dalla cooperativa alcuni giorni fa, proprio perché nel frattempo la stagione stava per iniziare e le sedie servivano per accompagnare in spiaggia i ragazzi.

"Vedere palazzo Sforza pubblicizzare un servizio al momento inesistente non mi ha fatto piacere – sbotta poi –. Contano i fatti, non la pubblicità e la propaganda". E anche sulle passatoie, le stesse menzionate dal Comune, l’operatore balneare civitanovese avrebbe da ridire. "Andrebbe realizzata – dice – anche la parte di collegamento con la battigia. Inoltre, sono rammaricato per la riduzione degli orari del bus navetta. Preciso che mia lamentela non è affatto una questione di natura politica – conclude Battistelli –, ma una normale richiesta di servizi".

Francesco Rossetti