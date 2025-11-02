Le sfide dei cinque sindaci nell’anno senza cicogna

Nel 2024 la cicogna non ha fatto tappa in più Comuni delle aree interne e montane. "L’ultimo bambino da noi è nato nel 2023 - esordisce la sindaca di Ussita Silvia Bernardini -. Credo sia una conseguenza del terremoto e dello spopolamento; le coppie giovani in particolare, non potendo aspettare la ricostruzione, si sono trasferite altrove. Noi abbiamo il compito di far diventare questi luoghi appetibili per le nuove generazioni, a partire dai servizi, scolastici e sanitari". Per il medico di base, ad esempio, gli ussitani devono recarsi a Visso o Pieve Torina. "Se riusciremo a vincere questa sfida – aggiunge – forse riusciremo a portare qui più persone".

Anche Monte San Martino l’anno scorso ha registrato zero nascite, ma nel 2025, finora, è arrivato a quota tre; l’ultima new entry è la secondogenita del primo cittadino. "Tre nuovi nati in un paesino come il nostro non sono pochi – dice il sindaco Matteo Pompei –. Secondo me ci sono buoni presupposti per invertire la tendenza: i giovani stanno iniziando a rientrare perché c’è lavoro. E abbiamo registrato immigrazione dall’Argentina con nuove famiglie. Incentivare questi trasferimenti è funzionale ad accogliere persone che si muovono nel mondo; il nostro ricambio generazionale non basta. C’è un ritorno alla vita genuina, anche perché in queste zone con un quarto d’ora si arriva dappertutto. Da parte nostra dobbiamo creare servizi: tre anni fa, nonostante il calo delle nascite, ho aperto un asilo nido. È pieno, vengono anche bimbi dai paesi limitrofi".

Nel 2025 a Castelsantangelo sul Nera c’è stata una nascita ed è arrivata una famiglia con due piccoli. Attualmente in totale ci sono sette bambini (fascia 0-7 anni). "L’obiettivo è creare posti di lavoro – afferma il sindaco Alfredo Riccioni –, ad esempio con la nuova casa di riposo (e le vicine Sae per coppie autosufficienti). Il progetto esecutivo è in fase di approvazione, poi ci sarà la gara. La struttura garantirà 25 posti di lavoro".

In realtà nel 2024 Serrapetrona ha contato un nuovo nato, "ma la residenza è stata trasferita in un secondo momento", spiega la prima cittadina Silvia Pinzi. E pure quest’anno due-tre fiocchi nascita sono stati appesi. "Il problema principale è la denatalità –prosegue -. Per questo è fondamentale creare misure di sostegno alla genitorialità affinché le famiglie abbiano ulteriori servizi. Oltre al mantenimento e potenziamento di quelli essenziali (scuola, sanità, trasporti, istituti bancari). I nostri incentivi e sgravi possono essere dei palliativi, ma non incidono sulla decisione di una famiglia. Bisogna rimodulare il cosiddetto welfare a livello nazionale".

La sindaca di Bolognola (Comune in cui l’ultimo nato risale al 2022) Cristina Gentili evidenzia la qualità della vita in questi borghi: "Le case costano meno, come pure il riscaldamento e il pullmino della scuola, gli affitti sono più bassi. Si tratta di zone tranquille e più sicure. Si vive bene. La stagione turistica è fonte di reddito per diverse persone". Da un paio d’anni gli abitanti devono recarsi a Fiastra per le visite mediche, ma per la fine dell’anno terminano i lavori al vecchio ambulatorio e la sindaca vuole proporre al dottore di venire qui almeno una volta a settimana.