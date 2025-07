Le sfide dei giovani imprenditori. Balducci è il nuovo presidente: "Al lavoro per essere protagonisti"

Sarà Massimiliano Balducci, ceo della Cbf Balducci Group, a guidare, per il quadriennio 2025-29, il gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Macerata. La proclamazione del nuovo presidente è arrivata ieri durante l’assemblea al cineteatro "Cecchetti" di Civitanova dove il tema al centro è stato "Più forti. Il futuro non si aspetta, si crea", volto proprio a celebrare il coraggio con cui le aziende affrontano le sfide quotidiane. Eletti poi i membri del consiglio direttivo: Gaia Campetella, Giovanna Francucci, Giulia Giampieri, Alberto Grimaldi, Francesco Iorio Gnisci, Nicola Marcantonelli, Diego Morresi e Michele Sasso, più il nuovo presidente del comitato interregionale del centro Stefano Perazzelli.

"Inizio con positività – ha esordito Balducci, classe ‘91 alle redini dell’azienda di Montecassiano fondata nel 1970 dal padre, il commentatore Franco Balducci, specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico e professionale –. Il direttivo è composto da individualità apprezzate e capaci. Punteremo a far valere le aziende maceratesi sul panorama nazionale e internazionale, per farlo dovremo creare ponti con istituzioni, università e con la politica che non deve guardare in modo asettico le nostre realtà. Il giovane imprenditore di oggi non deve avere paura, ma è necessario supportarlo. Il dato sulle nuove start up è incoraggiante però è chiaro che senza base economica anche l’ottimista più estremo potrebbe perdersi, per questo vogliamo incentivare ragazzi e ragazze che finita l’università, manifestano la volontà di intraprendere un percorso imprenditoriale – ha aggiunto –. Diventai amministratore delegato della mia azienda nel 2020, un mese prima del Covid, anche oggi siamo in un momento delicato ma sono fiducioso sul lavoro che riusciremo a fare".

"Lascio un gruppo coeso – ha precisato il presidente uscente Alessio Castricini, titolare dell’azienda Centro Accessori di Monte San Giusto –. Ci siamo concentrati su formazione e conoscenza delle aziende del territorio, poiché a volte non siamo al corrente di ciò che produciamo. Nel gruppo giovani ci sono i futuri imprenditori della nostra zona. Negli ultimi 20 anni abbiamo vissuto vicende alterne e vedo che c’è stato un cambiamento nel modo di fare impresa, con una attenzione alle risorse umane ed alla tecnologizzazione, trend destinati a continuare in quanto imposti dai mercati".

Tra i relatori dell’incontro civitanovese, Erika Andreetta, partner PwC Italia e Emea fashion & luxury leader; Stefano Giovannoni, fondatore e direttore creativo di Qeeboo Milano; Alessandro Paparelli, chief people officer di Brioni; poi i videomessaggi di Matteo Marzotto, presidente della MinervaHub, e Maria Anghileri, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica e il governatore Francesco Acquaroli. "Stiamo vivendo un momento complesso e imprevedibile – ha affermato quest’ultimo –, siamo la prima regione per start up innovative in Italia, ciò ci fa comprendere la nostra forza che deriva anche dall’attaccamento al territorio".