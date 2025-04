Le sfide del commercio. Chiude l’enoteca in piazza. Pausa per il Forno di Matteo

Una breve chiusura da domenica per manutenzione, poi il passaggio di proprietà del negozio: è quanto comunicato con un post sui social dal titolare del Forno di Matteo (in via Crescimbeni). "Per fare un grande salto è necessario prendere la giusta rincorsa, a volte questa richiede di fare un passo indietro – si legge nel post –. Quindi, per continuare a garantire sempre un servizio che risponda alle esigenze dell’affezionata clientela, da domenica il nostro negozio sarà chiuso per un breve periodo; questo tempo ci permetterà di fare un po’ di manutenzioni e di avvicendarci con la nuova proprietà del negozio. Troverete sempre tutti i prodotti del Forno di Matteo e tante novità. In questo periodo continueremo a servire i nostri amati ristoratori e rivenditori e stiamo lavorando a nuovi prodotti".

Spiega il titolare Matteo Paparelli: "Ho venduto il negozio, il laboratorio invece rimane mio e continuerà a servire il negozio stesso. A livello pratico non cambierà nulla, ma ci sarà una nuova gestione. Questo perché abbiamo progetti che si stanno realizzando in un altro settore nell’azienda agricola di nostra proprietà e ci serviva un po’ più di tempo libero". Conclude Paparelli: "Per quanto riguarda il negozio, ci saranno cambiamenti nell’estetica che farà la nuova proprietà, a tempo debito verranno annunciati. Nel frattempo resteremo chiusi circa tre settimane, un mese al massimo".

Altra chiusura, in questo caso definitiva, riguarda invece il cocktail bar ed enoteca Macerati Spiriti Conviviali in piazza della Libertà, che annuncia la decisione dopo sette anni di attività. "Eccoci arrivati alla fine della nostra avventura – scrivono sulla pagina social del locale –: il 31 maggio sarà l’ultimo giorno dei Macerati. Dopo più di sette anni di bevute, chiacchiere, vini, birre e cocktail, Macerati si interrompe. La nostra storia si infrange contro scogli duri che abbiamo provato a scalfire in tutti i modi. Abbiamo resistito, cercando di trasmettere il nostro spirito e quello dell’artigianalità, ma ci siamo ritrovati smarriti in un posto che non ci appartiene più. Un posto buio fatto di vini convenzionali, birre doppio malto, cocktail improvvisati e troppa arroganza. Oggi ci sentiamo come un piccolo lumino che non riesce più a fare la differenza in tutto quel buio. Abbiamo bisogno di fermarci. Di respirare. Di ricaricarci. Per poter, un giorno, tornare a splendere. Faremo tesoro di tutto ciò che ognuno di voi ci ha trasmesso in questi anni, perché è solo grazie a voi se siamo riusciti ad essere ciò che siamo oggi. Non sappiamo se, o dove, Macerati tornerà. Prima dobbiamo ritrovare noi stessi. Ma una cosa è certa - concludono - saremo dietro al bancone ad aspettarvi, anche solo per un saluto, fino al 31 maggio (forse)".