Le sfide del digitale e dei robot "Mix di tecnologia e umanesimo"

Gaia Campetella, marketing manager della Campetella Robotic Center di Montecassiano. Quella in cui lavora è una delle aziende più prestigiose per automazione e robotica. Ce la può descrivere?

"Nata a Montecassiano nel 1897 come azienda produttrice di macchinari per il settore agricolo, nei primi anni ‘80, sotto la guida di Carlo Campetella, sposta il suo core business verso l’automazione industriale. Da piccola impresa a conduzione familiare è diventata una rinomata azienda internazionale che fornisce soluzioni robotiche per il mercato dello stampaggio a iniezione delle materie plastiche. Giunti alla quinta generazione della famiglia Campetella alla guida dell’azienda, e forti di un passaggio generazionale che ha portato una sferzata di rinnovamento senza perdere di vista i valori legati alle nostre radici, siamo considerati sinonimo di eccellenza nel mondo".

Cosa cambia dai primi robot che avete prodotto a oggi?

"Al primo robot lineare Campetella, costruito nel 1983, ha fatto seguito una sempre più ampia gamma di robot cartesiani e manipolatori. Col passare degli anni l’offerta si è notevolmente ampliata e ai robot standard si è affiancata la progettazione di complesse soluzioni di automazione chiavi in mano. Un risultato frutto di un’innovazione sostenibile e basata su una riduzione dei consumi energetici, nonché dei costi di produzione".

In che modo questa tecnologia "entra" in azienda?

"La nostra mission è accompagnare i clienti in tutte le fasi della complessa automatizzazione dei loro processi produttivi. L’innovazione tecnologica è alla base del nostro lavoro, ma non è tutto. Crediamo che ogni sana collaborazione sia prima di tutto frutto di rapporti umani, di reciproca stima e fiducia, gli stessi che coltiviamo con i clienti".

Secondo lei i robot potranno mai sostituire l’intelligenza e la creatività dell’uomo?

"L’automazione non toglie lavoro, lo trasforma. I nostri robot sono pensati per aiutare l’uomo, sgravandolo di tutti quei lavori noiosi, ripetitivi e spesso anche pericolosi che si celano dietro una linea di produzione. Automatizzare i processi produttivi significa renderli sempre più efficienti, sicuri e sostenibili. Ecco perché, al contrario di quanto si possa pensare, l’intelligenza artificiale non è affatto una minaccia per l’uomo, bensì fonte di un maggiore sviluppo economico e, dunque, di occupazione".

f. v.