Le sfide della cultura. Reddito sotto i 10mila euro per un lavoratore su due

Qual è il valore della cultura? Sovente si parla di cultura in termini di economia, sostenendo – a ragione – che ogni euro investito in progetti culturali ne genera il triplo nell’indotto, compreso il settore turistico. Proprio per questo troppo spesso i beni e le attività culturali sono consideratiti solo come asset per il turismo. Ma la cultura ha un proprio valore intrinseco, di cui ogni cittadino deve essere cosciente, affinché ci sia una solida crescita sociale, culturale e, di riflesso, anche economica. Tutto questo richiede operatori altamente preparati e capaci di affrontare nuove progettualità nel campo culturale, anche alla luce delle sfide che i cambiamenti in atto impongono. Il tema è stato al centro del dibattito che si è svolto ieri nell’aula magna del Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’università di Macerata, in occasione della presentazione del Rapporto annuale di Federculture, che – ha ricordato il suo presidente Andrea Cancellato – nel 2023 ha approfondito il tema della formazione nell’ambito culturale, analizzandone sia gli aspetti relativi all’offerta formativa, sia i collegamenti tra sistema formativo e lavoro. L’incontro, promosso dal rettore John McCourt e dall’assessore comunale Katiuscia Cassette, quale presidente del Consorzio Marche Cultura, ha visto la presenza di numerosi operatori culturali, docenti e studenti. Dopo il saluto di apertura del sindaco Sandro Parcaroli, che ha ricordato le 50mila presenza nei musei di Macerata e il +55% di abbonati alla stagione teatrale, il rettore McCourt ha sottolineato il ruolo centrale delle università nella formazione e di come il Dipartimento di via Bertelli sia da anni impegnato nel campo dei beni culturali con appositi corsi di laurea triennali e magistrale (uno anche in lingua inglese), cui dal prossimo anno si aggiungerà un’altra laurea magistrale presso il Dipartimento di studi umanistici in "Archeologia e sviluppo dei territori". Si tratta di corsi – ha aggiunto il rettore – con un approccio interdisciplinare, orientati a formare professionalità, anche manageriali, di cui il settore culturale avrà sempre più bisogno. La direttrice del Consorzio Marche Spettacolo, Lucia Chiatti, ha richiamato la necessità di sfruttare tutte le potenzialità dei settori formativi, sia accademici che dell’istruzione superiore, evitando sovrapposizioni, a beneficio di tutte le professionalità necessarie e del corretto dialogo tra domanda ed offerta. Il tema del lavoro in campo culturale, spesso sottopagato, quasi sempre precario e con "partite Iva" che a volte mascherano veri e propri lavori subordinati è stato toccato da Mara Cerquetti, docente di Economia e gestione delle imprese, la quale ha ricordato che da una recente indagine è emerso che il 52% di coloro che lavorano nel campo culturale ha dichiarato un reddito non superiore a diecimila euro annui. Il settore culturale – ha concluso Katiuscia Cassetta – è strategico per lo sviluppo dei nostri centri, ma è necessario sfruttare al massimo il potenziale che abbiamo senza compromettere la bellezza del territorio e la formazione è un aspetto fondamentale su cui investire, sia per raggiungere i risultati, sia per garantire alle nuove generazioni lavori stabili e ben retribuiti.

a. f.