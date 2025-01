Le sfide della politica. Noi moderati, nuova sede: "Pronti per le comunali"

"Confermiamo il sostegno ad Acquaroli, con la nostra lista, alle prossime amministrative regionali. Siamo la novità del centrodestra, la politica guardi al bene comune con concretezza e serietà. A Macerata ci saremo". Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, ha partecipato all’apertura della sede del partito ieri pomeriggio in via Roma. Assieme a lui c’erano anche il vicepresidente del gruppo alla Camera Pino Bicchielli, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il coordinatore regionale Tablino Campanelli e quello maceratese, Paolo Perini.

Lupi ha sottolineato che "alle comunali ci saremo, il centro è un pilastro della proposta politica del centrodestra. Gli amministratori locali sono i primi testimoni per una politica che rappresenti il territorio e le associazioni". Tablino Campanelli ha aggiunto: "Abbiamo aggiunto figure autorevoli, tra cui Carfagna, Gelmini, Ferrero. Nelle Marche siamo cresciuti molto; gli amministratori locali credono nel nostro progetto, nella nostra visione politica. Saremo il valore aggiunto per il futuro di questa regione. Ci aspetta una sfida importante; puntiamo a confermare Francesco Acquaroli".

L’apertura della sede in via Roma ha visto presenti vari rappresentanti delle istituzioni, tra cui i consiglieri comunali Aldo Alessandrini e Sabrina De Padova, l’assessore Riccardo Sacchi e, in rappresentanza di Base popolare, l’ex direttore generale di Unimc Mauro Giustozzi. Marinangeli ha sottolineato: "Va recuperata l’immagine della politica dal basso, non a sistema verticistico. Non va persa di vista la platea da ascoltare, quella alla quale rivolgerci. Faremo grandi cose". Bicchielli sottoscrive le parole dei colleghi e aggiunge: "Nelle Marche abbiamo una presenza diffusa. Non siamo il quarto partito del centrodestra, ma uno dei quattro. Quando le idee sono giuste, gli amici si convincono. Le Marche hanno dimostrato che presentare i simboli ripaga. Ci siamo misurati con la nostra identità; a Macerata avremo un ruolo centrale".

"La sede è una casa – ha chiuso Maurizio Lupi –, siamo nati nel maggio del 2023, il partito popolare europeo ci ha riconosciuto formalmente. Ora questa casa va riempita di persone. Stiamo chiudendo la nostra campagna tesseramenti, crediamoci. Con il nostro nome vogliamo dare un’idea di comunità, un Io senza un Noi non va da nessuna parte".