Le sfilano la collana d’oro: denunciati

La tecnica dell’abbraccio ha colpito ancora. Ma questa volta i malviventi sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e sono stati denunciati. Al termine di specifici accertamenti investigativi, i carabinieri della stazione di Castelraimondo, guidati dal comandante Danilo D’Afflisio, hanno denunciato per furto con destrezza in concorso tre cittadini romeni, due ragazze di 24 e 28 anni e un ragazzo di 24, tutti senza fissa dimora.

Le indagini sono state avviate subito dopo la denuncia sporta da un’anziana del posto. Secondo le ricostruzioni, i tre hanno avvicinato la vittima; dopo averla imbonita con una chiacchierata amichevole, con la tecnica dell’abbraccio, una delle due donne ha sfilato dal collo della malcapitata la collana d’oro. La pensionata non avrebbe avuto il tempo di pensare che l’abbraccio fosse in realtà una scusa per sottrarle l’oggetto prezioso, a cui era legata anche affettivamente. Poco dopo l’amara sorpresa: quel gesto non era disinteressato. Era solo un modo per sfilarle abilmente la catenina. Così ha sporto denuncia.

I carabinieri, sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e da alcuni testimoni, supportate anche dall’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza che si trovano nel luogo in cui si sono svolti fatti, hanno individuato e identificato come autori del furto.

Si tratta dei tre cittadini romeni che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.