Le sfumature del cioccolato ispirano i colori dei capelli Un incontro da tutto esaurito

Il cioccolato, come gusto e colore, è stato il protagonista domenica pomeriggio dell’appuntamento organizzato da Michela Cernetti del salone Hairmonia con Lorella Benedetti della Compagnia del cioccolato – tavoletta di Macerata, e il ristorante DiGusto. Tutto esaurito nella sala in piazza Battisti, per scoprire una selezione di cioccolati scelti dall’esperta, che ha illustrato anche le caratteristiche qualitative, e per ammirare cinque modelle con i colori dei capelli ispirati ai colori del cioccolato: mentre i presenti degustavano gli assaggi, sfilavano le modelle con i capelli biondi, caramello, latte, fondente e toscano red, un fondente con ciliegie, fragole e lamponi tradotto con una base scura venata di sfumature rosse. Michela Cernetti ha illustrato i colori utilizzati, la tecnica scelta e gli abbinamenti per valorizzare le diverse sfumature. "Ho avuto questa idea – ha spiegato poi Cernetti – parlando con Lorella Benedetti, che è una nostra cliente, e riflettendo sul fatto che la degustazione di cioccolata di qualità è un momento di benessere, e allo stesso modo anche nel nostro salone ci prendiamo cura delle clienti dando un momento di benessere". I partecipanti hanno apprezzato in modo particolare la variante caramello, sia di cioccolato che di colore dei capelli, ma anche le altre hanno riscosso grandi apprezzamenti. E dopo la degustazione, è arrivato l’aperitivo-cena pensato da Marco Guzzini proprio per la serata. Infine, come omaggio per la partecipazione sono stati regalati un cioccolatino selezionato, una piccola pergamena con la storia del cioccolato, e una brochure con tutte le indicazioni sulle colorazioni eseguite e le tecniche usate, con il qr code per rivedere le varie fasi in salone.