Le ’Sinapsi’ della montagna. Il progetto ha il sì della Regione

E’ un’unione di forze quella che hanno trovato con il progetto ’Sinapsi – Nuove connessioni attrattive tra e con i borghi’ i Comuni di Montecassiano, Montefano e Montelupone. Il progetto è finanziato con un milione di euro dal bando regionale ’Borgo Accogliente’, con l’obiettivo di creare una rete turistica integrata che metta in dialogo i tre centri storici, valorizzandoli in chiave contemporanea e puntando su turismo sostenibile, culturale ed esperienziale.

L’iniziativa rientra nella strategia regionale di rilancio dei borghi storici, sostenuta con oltre 110 milioni di euro. "I Comuni coinvolti – sottolinea il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – hanno saputo dar vita a un progetto innovativo e sostenibile, capace di promuovere le identità locali e il patrimonio culturale. Sinapsi rappresenta un modello di sviluppo turistico che pone al centro la qualità dell’esperienza e il rispetto dell’ambiente".

Nello specifico, il progetto prevede azioni coordinate tra enti pubblici e soggetti privati, con interventi per migliorare l’accoglienza, potenziare i servizi e creare eventi capaci di attrarre visitatori durante tutto l’anno. "La collaborazione – conclude Acquaroli – è la chiave per il successo. Sinapsi potrà diventare un esempio replicabile in altri territori delle Marche, rafforzando il legame tra comunità locali e flussi turistici di qualità".

Lorenzo Pastuglia