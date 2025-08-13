Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
13 ago 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cronaca
  Cronaca
  Le 'Sinapsi' della montagna. Il progetto ha il sì della Regione

E’ un’unione di forze quella che hanno trovato con il progetto ’Sinapsi – Nuove connessioni attrattive tra e con i borghi’ i Comuni di Montecassiano, Montefano e Montelupone. Il progetto è finanziato con un milione di euro dal bando regionale ’Borgo Accogliente’, con l’obiettivo di creare una rete turistica integrata che metta in dialogo i tre centri storici, valorizzandoli in chiave contemporanea e puntando su turismo sostenibile, culturale ed esperienziale.

L’iniziativa rientra nella strategia regionale di rilancio dei borghi storici, sostenuta con oltre 110 milioni di euro. "I Comuni coinvolti – sottolinea il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – hanno saputo dar vita a un progetto innovativo e sostenibile, capace di promuovere le identità locali e il patrimonio culturale. Sinapsi rappresenta un modello di sviluppo turistico che pone al centro la qualità dell’esperienza e il rispetto dell’ambiente".

Nello specifico, il progetto prevede azioni coordinate tra enti pubblici e soggetti privati, con interventi per migliorare l’accoglienza, potenziare i servizi e creare eventi capaci di attrarre visitatori durante tutto l’anno. "La collaborazione – conclude Acquaroli – è la chiave per il successo. Sinapsi potrà diventare un esempio replicabile in altri territori delle Marche, rafforzando il legame tra comunità locali e flussi turistici di qualità".

Lorenzo Pastuglia

© Riproduzione riservata

