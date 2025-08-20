Le sindache a confronto: "Unite contro il patriarcato"

Trentadue donne sindaco insieme contro la violenza di genere. "Quando il coraggio diventa rete anche il silenzio più ostinato può essere spezzato". È da questa convinzione che nasce il format ’La carica delle 32. Sindache unite contro la violenza di genere’, un’idea pensata per portare alla luce una violenza troppo spesso ignorata: quella che si consuma negli ambienti di lavoro. Subdola, invisibile, quotidiana. Reale.

Il progetto, nato dalla linea di editoria indipendente per il progresso economico e sociale ’Fall in Lov’, intende coinvolgere tutte e trentadue le prime cittadine del territorio marchigiano, con l’obiettivo di fare rete e di non abbassare più lo sguardo di fronte al sopruso. L’esordio domani sera presso L’orto dei frati di Montecosaro. A partire dalle 18 andrà in scena la prima tappa dell’unico talk editoriale ed istituzionale regionale, ideato dal marchio editoriale Fall in Lov.

L’evento d’apertura di questo innovativo format, che vuol promuovere ambienti lavorativi sicuri ed inclusivi, contrastando ogni forma di molestia e discriminazione sui posti di lavoro, è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale ’Il Faro’ di Macerata. Durante l’iniziativa verrà presentato "Oltre il silenzio. [Ri]conoscere la violenza", edito appunto da Fall in Lov, la prima guida italiana volta a riconoscere e sconfiggere gli abusi in contesti lavorativi, ad opera di Elisabetta Pieragostini, attivista, scrittrice e imprenditrice, Ceo di Dami, suolificio situato nel fermano.

All’incontro porterà i propri saluti la sindaca di Montecosaro Lorella Cardinali, ed interverranno, oltre all’autrice, l’editrice e giornalista Martina Tombolini e la Coordinatrice dei Servizi antiviolenza della Cooperativa sociale ’Il Faro’ Elisa Giusti. La serata vedrà la partecipazione delle donne supportate dalla cooperativa, la cui voce non teme più di essere spezzata (1522 è il numero gratuito a cui rivolgersi concretamente, valido per i centri anti violenza di ogni territorio).

Trentadue sono le donne alla guida dei comuni delle Marche, degne eredi di Ada Natali, prima cittadina di Massa Fermana, che nel 1946 fu una delle prime dieci sindache della storia d’Italia, la prima in assoluto in quella che sarebbe diventata la Regione Marche. Ci sarà spazio per interventi e riflessioni da parte del pubblico. Una parola può essere sinonimo di cambiamento, trentadue di rivoluzione. L’ingresso è libero.