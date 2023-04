Le sirene della caserma hanno suonato per salutare il capo squadra Mariucci

I vigili del fuoco salutano il collega Dante Mariucci, capo squadra esperto arrivato al traguardo della pensione. In servizio dal 22 giugno del 1993, dal 2013 ha iniziato a svolgere l’attività cinofila con il cane Marley. Nel corso degli anni ha prestato servizio nelle varie emergenze che si sono presentate in provincia, in regione e non solo, a cominciare dai terremoti delle Marche, quello dell’Aquila del 2009 o la tragedia del ponte Morandi a Genova. Ieri i colleghi lo hanno salutato facendo suonare le sirene dei mezzi dopo il pranzo tutti insieme, elogiandolo per il contributo dato in questi anni alle varie attività del Corpo.