Le Stagioni con l’orchestra Rossini

Le Stagioni è lo spettacolo musicale che sabato alle 21 sarà eseguito dall’Orchestra sinfonica Rossini al teatro Piermarini di Matelica. Violino solista e direttore sarà Henry Domenico Durante, mentre voce narrante sarà quella di Noris Borgogelli, con musiche di Vivaldi.

"La musica sinfonica è una delle espressioni più elevate del nostro patrimonio culturale – ha detto l’assessore alla Cultura Barbara Cacciolari –, sostenere realtà come l’Orchestra sinfonica Rossini significa investire in una cultura viva e partecipata, capace di arricchire la nostra comunità e di proiettare le Marche su scenari internazionali".

Biglietti di ingresso con apertura della biglietteria due ore prima dello spettacolo: 10 euro, con riduzione di 5 euro per gli under 30 e gli over 65 e soci Amici dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Prenotazioni tramite la Pro Matelica ai numeri 0737.685684 o 373.8683790.