Le stanze di palazzo Averardi Ripari aprono le porte ai visitatori

Saranno aperte ai visitatori le stanze di palazzo Averardi Ripari, in piazza dell’Unità. La famiglia proprietaria dell’abitazione ha deciso di concedere questa possibilità, in accordo con l’Assessorato alla Cultura, la Pinacoteca Moretti, i Teatri di Civitanova e la delegazione di Macerata del Fai. E’ in questo stabile della città alta che soggiornò Theodor Mommsen, storico tedesco scomparso nei primi del ‘900, con le visite guidate che si terranno sabato 29 aprile, prenotabili sul sito del Fai e a cura della direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni: "Il palazzo – ha spiegato la stessa Bruni – è un bellissimo esempio di architettura tardo rinascimentale, al suo interno si trovano affreschi e arredi di pregevole fattura, una cappellina fatta costruire nei primi anni dell’800 da Francesco Donati, alto prelato e uomo di cultura. La dimora storica conservata con somma cura e per una parte da poco restaurata, grazie alla disponibilità della famiglia Averardi Ripari, sarà visitabile". Lunedì mattina, a palazzo Sforza, si è tenuto l’incontro tra il sindaco Fabrizio Ciarapica, il Capo Delegazione del Fai Provinciale Giuseppe Rivetti e Bruni. "Si tratta di un’occasione unica per ammirare il palazzo – ha detto il sindaco –. Civitanova lo scorso anno è entratanel circuito Fai perché vogliamo valorizzare i beni storici e artistici ed invitare sempre più persone a scoprire il nostro straordinario patrimonio artistico". Mommsen, grande studioso di storia e diritto romani, giurista, deputato del Reichstag prussiano, soggiornò nel palazzo nella primavera del 1847, ospite dell’allora sindaco Serafino Donati, discendente da una famiglia che ebbe personaggi importanti che a Civitanova Alta ricoprirono dal Settecento incarichi politici e amministrativi di rilievo.

f. r.