Le Stelle al Merito di Mattarella. Dagli impiegati ai dirigenti, ecco i nuovi maestri del lavoro

Ieri, alla Loggia dei Mercanti di Ancona, trenta dei trentadue Maestri del Lavoro di tutte le Marche hanno ricevuto la "Stella al Merito del Lavoro", mentre due nuovi Maestri del 2023, in rappresentanza della regione, hanno ricevuto l’onorificenza al Quirinale direttamente dalle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra i due, Renzo Lodovici, per 39 anni alle cartiere di Pioraco, Castelraimondo e Fabriano. Questa la rosa dei protagonisti con aziende nel Maceratese: Francesco Papi e Leandro Giusti (Carnj società cooperativa agricola, Cingoli), Saura Romagnoli e Irma Tabacco (Ottaviani spa, Recanati), Graziano Ciurlanti (Fileni Alimentare spa, Cingoli), Giorgio Giorgetti (Me.Te.Ma. srl, Camerino), Renzo Lodovici e Luigi Carpiceci (Fedrigoni spa, Fabriano, Pioraco e Castelraimondo), Massimo Montesi (Enel Energia spa, Macerata).

Lodovici, accompagnato ieri nella capitale dalle figlie Silvia e Selena, è stato direttore dello stabilimento di Fabriano, datore di lavoro in quelli di Castelraimondo e Pioraco ed energy manager del Gruppo Fedrigoni. In azienda dal 1982 al 2021, ha fatto tutta la scalata fino alla dirigenza, entrando dall’ufficio tecnico. Tuttora è un po’ la memoria storica delle cartiere. "C’è sempre stato un ottimo rapporto e una stima reciproca, spero di aver lasciato un buon ricordo nei collaboratori", dice. Ad Ancona, invece, è stato premiato il piorachese Luigi Carpiceci, dipendente della Fedrigoni per 41 anni, fino al 2022. Nello stabilimento di Pioraco, è stato assunto come operaio per poi diventare responsabile del reparto manutenzione elettrica. Ha partecipato attivamente anche alla fase della ricostruzione, dopo le scosse del 2016. "L’azienda è stata come una grande famiglia", commenta. Montesi è stato per 39 anni con l’Enel; negli ultimi 15 anni come referente commerciale dei grandi clienti marchigiani. In pensione da quasi un anno, ritiene la Stella il "riconoscimento per un lavoro svolto bene, con cura". "I risultati economici sono importanti – dice – ma anche creare comunità, fare squadra, lavorare per tutti". Ciurlanti, per 20 anni dirigente Fileni (con un passato alla Merloni Elettrodomestici e alla Olivetti, oltre che da presidente del Cosmari), ora è imprenditore di un’azienda di uova che collabora con Fileni. E vuole continuare a lavorare. "Gli obiettivi costanti sono sempre due: far crescere le aziende e creare nuovo lavoro, cioè dare occupazione a più persone", conclude.

Tra i premiati il settempedano Leandro Giusti, 66 anni. Dopo aver ricoperto nell’ultimo decennio il ruolo di responsabile del settore tecnico veterinario del gruppo Fileni, dove ha portato avanti con successo l’allevamento senza l’uso di antibiotici, è da poco andato in pensione.