Le stelle dello sport al teatro Lanzi

Appuntamento al teatro Lanzi domani alle 21.30 con "Lo sport che passione", un incontro pubblico che vedrà la partecipazione straordinaria di tanti personaggi del mondo sportivo italiano. L’evento è una tappa della manifestazione "A tutto sport - Festa dello sport", dedicata alle associazioni sportive cittadine che ha già visto una prima edizione a settembre molto partecipata.

Protagonisti saranno Sara Simeoni, oro olimpico nel salto in alto nel 1980 a Mosca, Fausto Desalu, oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020, Gianluca Tamberi, primatista italiano under 23 di giavellotto e Luigi Casadei, campione del mondo paraolimpico di giavellotto. A moderare l’incontro sarà il giornalista della Gazzetta dello Sport Francesco Ceniti.

Nella seconda parte della serata, poi, saranno assegnati dei riconoscimenti alle società sportive di Corridonia in occasione degli anniversari della fondazione. "Nel nostro territorio – ha spiegato l’assessore Matteo Grassetti – sono presenti tante società che svolgono una funzione sociale ed educativa importante per i nostri ragazzi. Ci sentiamo orgogliosi e fortunati, perché queste società rappresentano un presidio sicuro dove crescere e imparare i sani valori dello sport. Per questo abbiamo ideato una serata per parlare di sport e per dare il giusto riconoscimento alle società che da tanti anni lavorano in maniera instancabile".

Il Comune, poi, è già al lavoro per organizzare la seconda edizione di "A tutto sport", prevista per settembre nel percorso da Porta Romana alla chiesa di Santa Croce.