Le storie del sisma e del dopo impresse su ’I muri del silenzio’

Emozioni senza fine alla presentazione del libro ’I muri del silenzio’, racconti delle vite di sisma e dopo il sisma. L’iniziativa, ospitata nella sala Aleandri del teatro Feronia e patrocinata dal Comune, si è svolta alla presenza delle autrici, Silvia Tamburriello e Miriam Rosa Togni. Un pomeriggio segnato dai ricordi e dalle testimonianze, provenienti da San Severino ma anche da Visso e Camerino; di chi il terremoto lo ha vissuto sulla propria pelle e che oggi, ad anni di distanza da quel lontano 2016, ne vive ancora le conseguenze. Tra i tanti racconti del libro anche quello del sindaco, Rosa Piermattei. La sua storia è stata letta nel corso della presentazione per ricordare la concitazione dei primi giorni, il dover imparare in fretta come organizzare la gestione delle emergenze.