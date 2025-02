Le storie di Pagliari contro il bullismo

La lotta al bullismo e al cyberbullismo, l’uso consapevole della rete, il contrasto alla violenza di genere e la promozione delle pari opportunità: questi i temi al centro del progetto "Guarda in alto – Storie oltre il pregiudizio" che si terrà il 20 e 21 febbraio a Recanati, realizzato da Comune, Missioni estere dei frati cappuccini, liceo Leopardi e gli istituti Mattei e Bonifazi-Corridoni. L’iniziativa arriva in risposta ai recenti fatti di cronaca che hanno scosso la comunità, in particolare quella scolastica, e che ha visto protagonisti i giovanissimi. Più di mille ragazzi delle superiori recanatesi prenderanno parte a una serie di incontri, al Pala Cingolani, guidati dal giornalista e cantastorie Luca Pagliari, da sempre impegnato in progetti educativi di rilevanza nazionale. "Abbiamo accolto con favore la proposta delle scuole – ha dichiarato il sindaco Emanuele Pepa – perché siamo determinati a intervenire con forza contro bullismo e violenza giovanile. Gli ultimi eventi ci hanno fatto riflettere e abbiamo attivato una task force tra istituzioni, forze dell’ordine e assistenti sociali per agire concretamente". Dello stesso avviso l’assessore Emanuela Pergolesi. "Contro il bullismo, è fondamentale che i ragazzi sviluppino un forte senso critico e imparino a gestire emozioni e relazioni con empatia e rispetto. “Guadare in alto“ vuole fare proprio questo: stimolare la riflessione e il dialogo tra coetanei". Luca Pagliari guiderà gli studenti in un’esperienza coinvolgente che parte dalle storie di ragazzi per parlare direttamente ai ragazzi. Un metodo che punta a toccare le intelligenze emotive, senza giudicare ma invitando alla riflessione.