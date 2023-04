Le storie di strada e i sogni di Lucio Matricardi

Il cantautore compositore e musicista Lucio Matricardi sarà protagonista oggi, alle 21.15, al teatro Gasparrini. "Abbiamo già avuto un piccolo assaggio dalla musica di Lucio Matricardi durante il reading di Stefano Tosoni – ha commentato l’assessore alla Cultura, Federica Arcangeli –, ora avremo l’opportunità di assistere ad un intero concerto live del maestro Matricardi accompagnato dalla sua band composta da sei altrettanto grandi musicisti. Le sue canzoni, apprezzate dal pubblico, parlano di storie di strada, di soprusi e di sogni in un itinerario musicale al confine tra il folk, il rock, il jazz e la musica elettronica. Uno spettacolo da non perdere". Il cantautore, accompagnato dalla sua band composta da Tony Felicioli (flauto traverso, sax tenore e soprano), Gionni Di Clemente (chitarra, bouzouki e mandolino) Fulvio Renzi (violino), Alberto Ricci (basso elettrico), Michele Lelli (batteria), Manuel Coccia (sinth e programmazione) offrirà al pubblico del Gasparrini le note del suo ultimo successo discografico ’Non torno a casa da tre giorni’. "L’album già dal titolo evoca la sensazione di un viaggio appena cominciato – ha aggiunto Matricardi -. La nascita di quella leggera vertigine che si insinua nell’anima quando colui che parte inizia a perdere il senso dei propri confini, sia geografici che identitari. In questa piccola crepa iniziano ad entrare le luci e le ombre degli altri. In una parola semplice nuovi mondi che per essere veramente assaporati e vissuti necessitano di questa perdita di ego e di sé. Parliamo di una sensazione che vorremmo avere anche riaprendo l’uscio di casa, nel normale svolgimento della nostra quotidianità".

I biglietti per la serata sono in vendita sul circuito Ciaotickets.