Le storie e i libri al femminile con la scrittrice Lucia Tancredi

Oggi, dalle 17, l’ultimo appuntamento con la rassegna "La dea in biblioteca. Da Le Mille e una notte a Donne Vita Libertà" promossa, nell’ambito del progetto "I racconti della dea Feronia", dall’associazione Ev in collaborazione con la biblioteca civica, I Teatri di San Severino, l’associazione Sognalibro, l’Itts Divini, l’associazione Pranzo al Sacco, la Pro Loco, l’associazione L’Anello della Vita e patrocinata dal Comune. La biblioteca torna ad accogliere la scrittrice Lucia Tancredi che racconterà sempre di storie e libri della letteratura femminile mediorientale. L’ingresso è libero. Nata a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia ma maceratese d’adozione, Lucia Tancredi è laureata in Lettere Moderne con una tesi in Estetica. Ha intrapreso contemporaneamente studi umanistici e musicali, diplomandosi in pianoforte al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Insegna letteratura italiana e latina. Ha svolto laboratori di lettura e scrittura nelle scuole. Ha approfondito tematiche musicali, artistiche e letterarie, con particolare riguardo alla letteratura femminile. Intorno a questi argomenti ha svolto conferenze e seminari per associazioni ed istituzioni culturali come la Biblioteca Comunale e la Biblioteca Statale di Macerata, la Biblioteca Comunale di Osimo, Civitanova Marche e Corridonia.