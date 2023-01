Le storie nascoste nella nostra toponomastica

Gentile lettore, a volte nella toponomastica si ritrovano storie interessanti del nostro passato. Tolte le intitolazioni alle città e ai più celebri autori, scienziati o personaggi storici, in pochi saprebbero spiegare chi siano i tizi a cui sono intitolate tante vie delle nostre città, dove magari passiamo ogni giorno, o dove abitiamo. Ma quando finalmente la curiosità ci spinge a fare qualche ricerca si fanno scoperte sorprendenti, di studiosi che hanno rivoluzionato il proprio campo di ricerca, o di uomini (le donne sono pochissime nella toponomastica, ma questo è un altro problema) che hanno compiuto gesti eclatanti, clamorosi, generosi, patriottici. Ed è il caso evidentemente di vicolo dei Balestrieri a Camerino. Quanti residenti saprebbero ricollegare quella denominazione a un fatto storico datato 1176? Secondo me non tantissimi. I più magari avranno pensato che il nome abbia un nesso con la balestra. Ma non è così immediato il collegamento con la battaglia contro Barbarossa, o la partecipazione dei balestrieri di Camerino a un combattimento a Milano. Giusto dunque il suo invito al Comune per ripristinare la targa, ottima occasione per tenere sempre presente la storia cittadina e per ravvivare l’interesse verso i toponimi, custodi di tanti episodi significativi.