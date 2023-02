Le studentesse Unicam "Aiuteremo a ricostruire"

"Quest’anno è passato molto velocemente. Ci siamo integrate bene nella società studentesca, abbiamo amici italiani". Continuano la loro vita all’università di Camerino le due Olha, entrambe da Kiev: Olha Moiseienko, che studia scienze sociali, e Olha Hapanovych che invece segue scienze gastronomiche. "Viviamo in buone condizioni – dice la prima –. Abbiamo tutto ciò che ci serve per continuare le nostre attività studentesche". Ma il pensiero, ovviamente è rivolto sempre a casa, all’Ucraina. "La situazione è ancora tesa. Le nostre famiglie vivono a Kiev". "In futuro vorremmo continuare a studiare all’università e, dopo la guerra, tornare per aiutare a ricostruire il nostro Paese". Ad accompagnarle in Italia, un anno fa, era stata Olena Motuzenko, prorettrice dell’università nazionale di Kiev Taras Shevchenko, che dal 2015 ha rapporti di collaborazione con Unicam nell’ambito del master in wine export management. "Quando senti le bombe esplodere, persone urlare, uccise, carri armati, ogni rumore intorno a te, una macchina che passa, pensi sia una bomba o un mezzo militare: chi vive in Paesi in cui non c’è la guerra non si rende conto di quanto sia importante, importantissima la pace!", avevano detto le due studentesse nel 2022. E il pensiero è rimasto lo stesso. Unicam è stata una delle prime università italiane ad accogliere. Dopo aver istituito un’unità di crisi interna, composta da rappresentanti del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti, che ha il compito di monitorare l’evolversi degli avvenimenti, sono state attivate 15 borse di studio in favore di altrettante studentesse ucraine.