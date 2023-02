Le suore social arrivate da Sant’Angelo "Costrette a spostarsi dopo il sisma"

di Lucia Gentili

Le suore di Pienza "commissariate" dal Vaticano perché ritenute troppo social, un tempo – prima del terremoto del 2016 – si trovavano nel monastero di Sant’Angelo in Pontano. Dopo le scosse, una parte di loro aveva effettuato un’esperienza di evangelizzazione in Olanda ed era rientrata in Italia nel 2017, trasferendosi direttamente a Pienza. Il terremoto del 2016 aveva danneggiato infatti la struttura di Sant’Angelo, in centro storico, e le monache erano state costrette a spostarsi in campagna, in un casolare di loro proprietà. Il gruppo reduce dai Paesi Bassi era stato dirottato verso altri monasteri italiani, anche per ripopolarli.

"Ricordo che la madre superiora dell’epoca – esordisce Eraldo Mosconi, primo cittadino di Sant’Angelo in Pontano dal 2009 al 2014 –, suor Elisabetta (Fratoni, ndr), era riuscita a far crescere il monastero rendendolo un unicum in un periodo di vocazioni in calo. Qui, infatti, venivano giovani da varie parti d’Europa, 18enni, ma anche laureate (qualcuna ad esempio era stata avvocato, qualcun’altra guardia forestale), con esperienze diverse. Il numero delle suore era salito, tanto che alcune erano state inviate in Puglia e altre in Olanda per portare "frutto" da altre parti. La badessa aveva portato dinamicità e ricordo che la comunità santangiolese partecipava alle varie cerimonie di ordinazione. Le suore, nel monastero in centro storico, avevano anche recuperato le lavorazioni al telaio su tessuti antichi, l’arte del cucito per continuare le tradizioni. Si occupavano anche dell’orto, coltivando prodotti per la loro sussistenza. E sui social avevano una pagina dedicata al monastero per far conoscere la propria attività artistica, culturale e religiosa. E anche questo, probabilmente, era un modo per avvicinare le giovani alla vita monastica". Gran parte delle suore proveniva dal cammino neocatecumenale. Anche l’attuale consigliere regionale Simone Livi, sindaco di Sant’Angelo in Pontano dal 1999 al 2009, conserva un bel ricordo del monastero: "I posti non bastavano rispetto alle richieste che arrivavano". Prima del sisma, c’era una trentina di suore. Le scosse hanno cambiato molte cose. "Personalmente – aggiunge don Basilio Ilie, che è stato parroco in paese dal 2012 al ‘19 – non ho mai avuto uno screzio con la comunità monastica di Sant’Angelo in Pontano. I primi anni le suore non uscivano mai dal monastero, se non per esigenze come andare in banca, farmacia o a fare spesa. Poi abbiamo proposto loro di partecipare alla messa della domenica in parrocchia. Era stata un’esperienza molto bella. Sulla vicenda di Pienza (dove si trovano alcune suore che stavano prima a Sant’Angelo e altre nuove, ndr) possiamo solo pregare affinché la verità venga fuori. Parrocchie e religiosi hanno canali social".