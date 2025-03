Le "Supplici" di Euripide in scena al teatro Persiani

Nuovo appuntamento domani alle 21.15 al teatro Persiani di Recanati: con un cast di sette attrici – Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin – la regista Serena Sinigaglia affronta "Supplici" di Euripide, avvalendosi della traduzione realizzata da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi e della drammaturgia di Gabriele Scotti. "Le supplici – scrive Sinigaglia – sono le sette madri degli eroi uccisi alle porte di Tebe. Giungono ad Atene per implorare Teseo: recuperi i cadaveri dei vinti, dei figli uccisi, a costo di fare guerra a Tebe che non li vuole restituire. Tebe sotto la tirannide di Creonte, Atene sotto la democrazia di Teseo. La democrazia ateniese fa acqua da ogni parte, contraddice i suoi stessi valori, è populismo che finge di affermare i sacri valori della libertà, si chiama democrazia ma assomiglia troppo ad un’oligarchia. Euripide parla di pacifismo e amore tra i popoli, di dolore e di pietà di queste madri; una storia che si intreccia con un sottile ragionamento politico, capace di rendere questa tragedia un unicum per l’antichità". I cori sono a cura di Francesca Della Monica, le scene di Maria Spazzi, costumi e attrezzeria di Katarina Vukcevic, luci di Alessandro Verazzi, musiche e sound design Lorenzo Crippa, movimenti scenici e training fisico Alessio Maria Romano. Info: 339.1046293, Amat 071.2072439.