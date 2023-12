Le tante emozioni provocate da un film

Si è concluso, con il terzo incontro dal titolo ’Cinema e intercultura. Conoscere se stessi insieme all’altro’, il ciclo di conferenze Connessioni Interculturali, organizzato dal liceo Leopardi di Macerata. La relatrice, dott.ssa Paola Pela, ha messo in evidenza come i film possano essere strumento di dialogo interculturale e non solo. Citando la metafora della carrozza di Gurdjieff e chiedendo ai presenti di concentrarsi sulle emozioni scaturite dalla visione di una scena di un film, aiutati da un esercizio di respirazione, la relatrice ha sapientemente dimostrato come e quanto un lungometraggio, con il suo linguaggio sincretico, vada a toccare tutti gli aspetti di cui siamo fatti: da quello emozionale a quello corporeo fino a quello mentale.