Le tecnologie digitali efficaci per valorizzare i beni culturali

La tappa maceratese del progetto Next museum ha visto presentare, alla Mozzi Borgetti, "Arti native digitali: ricerca tecnologica, linguaggi e fruizione verso una trasformazione digitale", un momento per comprendere come le tecnologie virtuali possano offrire uno spazio in continuo divenire e connessione con il territorio in cui presente, passato e futuro si incontrano. Sono intervenuti Paolo Clini dell’Università politecnica delle Marche, Roberto Perna di Unimc, Cecilia Gobbi della Soprintendenza Archeologia, Luca Modugno ed Emanuele Taddei della Rainbow Cgi, Michele Spagnuolo di Play marche e Francesco Caporaletti di Grottinilab, l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta e il presidente della fondazione Marche cultura Andrea Agostini (gli ultimi due nella foto). Lo scopo è quello di scoprire e approfondire le esperienze già realizzate sul territorio marchigiano, che rappresentano esempi virtuosi di applicazione del digitale alle realtà museali. "La quarta tappa maceratese del tour ci onora e ci rende parte di un percorso di approfondimento e scoperta di pratiche virtuose di applicazione del digitale alla valorizzazione dei beni culturali" ha detto l’assessore Katiuscia Cassetta.